Представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сказал, что к концу месяца Россия может потерять на одном направлении 15 тысяч военнослужащих.

Российские войска в период с 1 по 16 декабря на Лимано-Купянском направлении, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", потеряла более 7000 военнослужащих. Более того, тенденция идет к увеличению. Об этом сообщил начальник службы по завязям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"В период 1 по 16 декабря в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" враг понес потери в количестве 7797 военнослужащих", — заявил Фитьо.

Он также отметил, что тенденция российских потерь идет по пути увеличения. К примеру, за ноябрь россияне потеряли почти 11 тысяч военных на этом направлении. Учитывая показатель потерь в период с 1 по 16 декабря, то до конца месяца ВС РФ могут потерять уже 15 тысяч военнослужащих.

Также Фитьо заявил, что ВПК России работает. Враг производит артиллерийские снаряды и орудия. Большое количество вооружений еще находится на хранении. По его словам, за сутки на одном направлении ВС РФ производят от 300 до 600 обстрелов.

Владимир Фитьо о потерях ВС РФ (смотреть с 2:30)

Напомним, что в Нацгвардии рассказали, как российские дроны помогают ВСУ. Российские военные применяют дорогостоящие дроны, однако не умеют с ними справляться. Оккупанты могут не забить свои данные в БПЛА, поэтому тот остается "чистым", рассказал украинский военный под псевдонимом "Форвард".

Также сообщалось, что дроны ВСУ уничтожили два Су-34 и повредили 10. По данным российских пабликов, 10 из 17 дронов достигли своей цели на аэродроме в Ростовской области, но российские ЗРПК "Панцирь-С1" сбили 7 ударных БПЛА.