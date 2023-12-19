Украина может мобилизовать на фронт заключенных из тюрем, — командир 3 ОШБр (видео)

По словам Максима Жорина, заключенные могли бы принести определенную пользу на фронте, но рассчитывать на них в полном объеме не стоило бы.

Заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин заявил, что не против того, чтобы в Украине создали боевые отряды из заключенных, как это делается в РФ. Об этом он заявил журналисту Роману Бебеху, ведущему проекта "Бомбардир". Соответствующий ролик был опубликован в соцсети TikTok.

"Мы должны понимать, что это достаточно сложный человеческий ресурс, с которым есть определенное особенности в работе. Их нужно учитывать. Даже в России не все могут так управлять зеками, как это делали "вагнеровцы", — сказал Жорин.

Он заявил, что заключенные могли бы принести определенную пользу на фронте, но рассчитывать на них в полном объеме не стоило бы. Их нельзя сравнить с мотивированным подразделением, но часть задач они могли бы выполнить.

" При правилоном подборе кадровых офицеров, которые этим бы управляли, это могла бы быть эффективная история, которая дала бы нам одновременно несколько вопросов закрыть. Это и нехватка ресурса кадрового человеческого в армии и трата денег на этих людей. Когда они будут в армии, то трата денег хотя бы будет оправдана", — сказал Жорин.

Напомним, что в ВСУ назвали количество военных РФ, которые наступают под Бахмутом. Бахмутское направление для ВС РФ является приоритетным. Враг хочет продолжения дальнейшей оккупации Донецкой области, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.