"Эта война надолго": Россия не откажется от геополитических целей, — командир "Азова"

По словам Дениса Прокопенко, лучшим лекарством от "уныния, паники или апатии" является активная вовлеченность в происходящие исторические процессы.

Война России против Украины может продолжаться долго, ведь Кремль никогда не откажется от своих геополитических целей. Своим мнением поделился в Facebook командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис").

По его словам, неопределенность и вероятность того, что боевые действия могут продолжаться годами давит на гражданских и на мотивированных военных. Россия не хочет отпускать Украину из своей сферы влияния.

"Война будет продолжаться до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление. Любые "перемирия" или "договоренности" будут очередным тайм-аутом для врага, с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления", — заявил Прокопенко.

Он заявил, что украинцы не должны терять способность мобилизовать в критический момент все необходимые ресурсы и работать на грани сверхчеловеческих возможностей. Однако многие люди в Украине и за границей отказываются воспринимать реальность. Также "масла в огонь" подливают российские информационно-психологические атаки.

"Азов" на войне уже десятый год. Для нас все началось задолго до 24 февраля 2022 года. За это время мы научились не обращать внимания на усталость и не отчаиваться; осознали, что, возможно, не только наша молодость, но и вся наша жизнь пройдет на фронтах войны за независимость Украины; поняли, что нет другого пути, кроме того, который избрали сознательно", — заявил "Редис".

Он написал, что лучшим лекарством от "уныния, паники или апатии" является активная вовлеченность в происходящие исторические процессы.

"Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы победим и сможем вернуться в наши семьи. Но мы уверены в том, что сколько бы ни шла война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках — оружие", — отметил Прокопенко.

Он сказал, что те, кто сейчас не задействован на службе в Силах обороны Украины, должны либо взять в руки оружие, либо стать для армии надежным тылом.

"Эта война надолго. Она может занять годы. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу", — заявил "Редис".

Ранее сообщалось, что аэроразведчик ВСУ ответил, нужно ли мобилизовать женщин. Боец Игорь Луценко отметил, что в ряды украинской армии необходимо привлекать больше женщин. В частности, в этом особенно нуждаются медицинские подразделения ВСУ.