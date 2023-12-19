Будут экономить: в ISW рассказали о проблемах ВСУ из-за нехватки западной помощи

По словам аналитиков, и Россия, и Украина израсходовали значительную часть своих советских запасов 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов.

Из-за нехватки артиллерийских снарядов и задержек в поставках западной помощи Силы обороны Украины будут экономить технику и сдерживать будущие контрнаступательные операции. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 18 декабря приводится интервью бригадного генерала Александра Тарнавского, в котором он заявил, что украинские войска испытывают нехватку 122-мм и 152-мм снарядов по всей линии фронта. По его словам, это заставляет украинские силы перераспределять боеприпасы и перепланировать военные задачи.

Аналитики отметили, что и Россия, и Украина израсходовали значительную часть своих советских запасов 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов, что вынудило обе страны искать другие запасы этих артиллерийских боеприпасов за рубежом. Сообщается, что украинские силы все чаще используют предоставленные Западом 155-мм артиллерийские системы.

"Нехватка артиллерии и задержки в оказании западной помощи в целях безопасности создадут неопределенность в украинских оперативных планах и, вероятно, побудят украинские силы экономить ресурсы, что может заставить украинские силы принимать трудные решения о приоритете определенных участков фронта", — сказано в отчете.

Напомним, что pаместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что страна наращивает производство дронов-камикадзе, "чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов". По его словам, Украина также наращивает собственное производство боеприпасов "почти на всю дальность действия" для вооружений еще советского производства.