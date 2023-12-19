Кому предоставят отсрочку от мобилизации в Украине: в Раде озвучили полный список

По информации нардепа Марьяны Безуглой, в парламенте активно разрабатывают новый законопроект, которым предусмотрено введение 10 категорий граждан с правом на отсрочку от мобилизации.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая поделилась, что Верховная Рада работает над новым законопроектом. По ее сообщению в Facebook стало понятно, что в 2024 году в Украине мобилизация будет иметь новые правила — не каждому удастся избежать службы.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине

В соответствии с новым законопроектом, отсрочку могут получить граждане из 10 категорий:

Лица с инвалидностью. Родители троих и более детей. В случае, если у двух военнослужащих есть ребенок, один из них имеет право на отсрочку и увольнение (мужчина или женщина). Если женщина выбирает военную службу, мужчина, таким образом, может получить отсрочку. Лица несовершеннолетнего возраста с инвалидностью в семье. Недееспособные совершеннолетние дети с инвалидностью / супруги или родители супругов 1-2 группы инвалидности (при этом лицо с инвалидностью самостоятельно выбирает, кому предоставить отсрочку). Попечители недееспособных лиц с инвалидностью 1-3 групп, признанных судом. Беременные женщины и женщины в декрете. Только действующие нардепы (бывших убрали) — избрание в депутаты является основанием для увольнения. Лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время АТО или противостояния вооруженной агрессии против Украины (супруги, дети, родители, братья или сестры). Студенты, завершившие первое высшее образование после 30 лет, ученые, преподаватели, работающие на полную ставку. Отсрочка не означает, что этим категориям граждан не грозит мобилизация, они могут лишь отложить службу.

Кто имеет право на отсрочку и увольнение со службы

Солдаты-срочники и те, кто уже был мобилизован и закончил службу не попадут под мобилизацию в Украине в 2023 году. Однако, после увольнения, военные смогут отдохнуть только в течение 6 месяцев, после чего процесс мобилизации для них возобновится по индивидуальной схеме.

Важно отметить, что уволить со службы могут, если:

Человек попал в плен. Имеет чин генерала по решению военного руководства. Прошел службу 36 месяцев во время военного положения. Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации.

В Украине мобилизация может затронуть полицейских, работников Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы — их планируют лишить права на отсрочку.

Напомним, что в Украине планируют отменить отсрочку для части студентов. В Минобразования рассказали, что изменения коснутся не всех, кто получает второе или третье образование.