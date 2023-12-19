BAE Systems в Украине: правительство Британии озвучило новые детали сотрудничества с Киевом

Британские чиновники отметили, что важно, чтобы Украина была технологической и устойчивой страной для победы в войне. Поэтому они готовы поддержать усилия Киева стать "арсеналом свободного мира".

Британские оборонные компании вместе BAE Systems, Thales и AMS Integrated Solutions подписали соглашения с украинским правительством по ремонту и обслуживанию техники в Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Правительство Великобритании и оборонно-промышленный комплекс страны осуществили первую торговую миссию в Украину. Сейчас объем торговли между Соединенным Королевством и Украиной составляет 1,5 млрд фунтов. В рамках визита между Киевом и Лондоном подписали ряд соглашений.

Британская компания Babcock и Минобороны Украины подписали контракт на 3 года на обслуживание двух противоминных тралов класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов". Также в Украине открыли офис Babcock, где будет работать команда, которая сосредоточится на поддержке Киева и отраслевых партнеров.

Минные тральщики типа Sandown Фото: Royal Navy

Также BAE Systems вместе с субподрядчиком AMS Integrated Solutions Ltd подписали соглашение, которое позволит ремонтировать артиллерию на украинской территории. При этом AMS уже имеет опыт работы в горячих точках, в частности в Афганистане, Косово и других странах.

Отдельно был подписан меморандум о взаимопонимании с Thales и украинским подразделением БПЛА Aerodrone. Они должны объединить усилия в разработке беспилотных решений для обеспечения новых возможностей для ВСУ.

"Правительство Великобритании и промышленность Великобритании будут продолжать сотрудничать с нашими украинскими союзниками, используя возможности для сотрудничества и укрепления нашей оборонной промышленности", — заявил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.

Министр промышленности Нусрат Гани добавил, что финансово надежная и технологически развитая Украина жизненно важна для победы над Путиным и в войне. Сотрудничество с Киевом создает устойчивость, инвестиции и новые рабочие места. Великобритания поддерживает усилия Украины стать арсеналом свободного мира.

В Defense Express добавляют, что очевидно в Украине будут ремонтировать САУ AS90 и L119, потому что именно их передавало британское правительство в ВСУ.

Напомним, 10 сентября СМИ писали, что BAE Systems планирует изготавливать запчасти для артиллерии в Украине.

11 декабря OSINT-аналитик сообщал, что Британия увеличит производство боеприпасов до 1,5 млн в год.