Южная Корея разрабатывает системы обнаружения мин на основе искусственного интеллекта

Корабли военного флота Республики Корея пока самостоятельно решают задачи по выявлению мин на морском дне. Между тем проблема остается актуальной, поскольку мины представляют большую угрозу как для военных кораблей, так и для торговых судов.

Южнокорейская компания Hanwha Systems и Научно-исследовательский институт DRATRI объявили о разработке автоматической системы обнаружения морских мин на основе искусственного интеллекта. Работы будут проводиться в рамках проекта Rapid Demonstration Acquisition Project (RDAP) стоимостью 21 млн долларов. Об этом 19 декабря сообщили обозреватели Naval News.

Проект должен быть реализован в течение двух с половиной лет. За два года Hanwha Systems совместно с партнерами из DRATRI должны разработать и поставить ВМС Республики Корея автоматическую систему обнаружения мин для кораблей и автоматическую систему обнаружения мин для наземных учений. Затем в течение полугода будут проводиться военные испытания систем.

"Применяя новейшие технологии искусственного интеллекта (ИИ), автоматическая система обнаружения мин для ВМС РК будет способна быстро и точно обнаруживать и обезвреживать мины", — пишут обозреватели.

Схема будущей системы RDAP

По словам специалистов, эта система использует беспилотные подводные аппараты (UUV) и буксируемые гидролокаторы для непрерывного поиска и сбора данных о подводной среде и морских минах. Собирая эти данные, система искусственного интеллекта может применять методы глубокого обучения, которые становятся все более эффективными по мере накопления опыта работы.

Авторы материала подчеркивают актуальность разработки, поскольку задача обнаружения военно-морских мин является на сегодняшний день действительно серьезной, особенно учитывая сложную морскую среду и способность мин оставаться скрытыми на морском дне. Таким образом мины представляют большую угрозу как для военных кораблей, так и для торговых судов, поэтому ВМС Кореи активно решают эту проблему с помощью своего флота специализированных судов и передовых технологий.

В настоящее время для решения таких задач ВМС республики задействует корабли класса Ganggyeong Mine Hunter Crafts (MHC) и Yangyang Mine Sweeper Hunter (MSH). Однако для дальнейшего расширения их возможностей и решения возникающих проблем в области противоминной борьбы ВМС РК планируют реализовать проект Mine Sweeper Hunter II (MSH-II).

Напомним, южнокорейская компания Hyunday Heavy Industries разработала надводный боевой корабль HCX-23, предназначенный для действий в современных боевых сценариях. Корабль будет обладать внушительной скоростью, и способен нести сложный комплекс различного вооружения.