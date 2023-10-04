Тримаран от Hyunday: Южная Корея представила перспективный корабль HCX-23 (фото)

Предполагается, что корабль будет обладать внушительной скоростью для выполнения боевых задач в открытых водах. Он будет способен нести сложный комплекс обычного вооружения или сможет работать с различными типами дистанционно управляемых систем.

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Корейская компания Hyunday Heavy Industries разработала надводный боевой корабль HCX-23, предназначенный для действий в современных боевых сценариях. Как отметили 3 октября обозреватели Defensa в своем материале, это концептуальный проект, который представляет собой хороший пример того, как могут развиваться боевые корабли в ближайшие десятилетия.

Сообщается, что тримаран сочетает в себе такие характеристики, как скрытность конструкции, высокая скорость и большой радиус действия. Он способен нести сложный комплекс обычного вооружения или может работать с различными типами дистанционно управляемых воздушных систем UAS, автономных надводных систем USV, или автономных подводных систем UUV.

Что известно о кораблях HCX-23

Образец корабля был представлен на военной выставке DSEI. Это боевой аппарат водоизмещением в 6000 т при длине 135 м, ширине — 35 м. Корабли выполнен в форме тримарана с осадкой 17 м.

В носовой части HCX-23 размещено орудие и вертикальная пусковая установка VLS для стрельбы противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, что позволит кораблю противостоять различным видам угроз и выполнять различные задачи. Кроме того, на корабле будет установлен современный лазерный комплекс, находящийся в стадии разработки.

Тримаран HCX-23

Форма боевого надводного корабля отличается особой скрытностью, и в стремлении к максимальной незаметности его датчики планируется разместить в надстройке. Корабль, скорее всего будет также оснащен небольшими беспилотниками, но какие именно БПЛА будут на борту пока неизвестно.

Движение HCX-23 осуществляется с помощью двух винтов, которые, предположительно, позволят ему развивать огромную скорость, позволяющую действовать в открытых водах.

Тримаран HCX-23

Кроме того, этот южнокорейский проект включает большую кормовую взлетно-посадочную полосу, на которой могут работать автономные самолеты вертикального взлета, а в нижней кормовой части корпуса предусмотрено место для спуска автономных судов или подводных аппаратов для выполнения самых разнообразных задач.

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