Тримаран від Hyunday: Південна Корея представила перспективний корабель HCX-23 (фото)

Передбачається, що корабель матиме значну швидкість для виконання бойових завдань у відкритих водах. Він буде здатний нести складний комплекс звичайного озброєння або зможе працювати з різними типами дистанційно керованих систем.

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Корейська компанія Hyunday Heavy Industries розробила надводний бойовий корабель HCX-23, призначений для дій у сучасних бойових сценаріях. Як зазначили 3 жовтня оглядачі Defensa у своєму матеріалі, це концептуальний проєкт, який являє собою гарний приклад того, як можуть розвиватися бойові кораблі в найближчі десятиліття.

Повідомляється, що тримаран поєднує в собі такі характеристики, як скритність конструкції, висока швидкість і великий радіус дії. Він здатний нести складний комплекс звичайного озброєння або може працювати з різними типами дистанційно керованих повітряних систем UAS, автономних надводних систем USV, або автономних підводних систем UUV.

Що відомо про кораблі HCX-23

Зразок корабля був представлений на військовій виставці DSEI. Це бойовий апарат водотоннажністю в 6000 т при довжині 135 м, ширині — 35 м. Кораблі виконано у формі тримарана з осадкою 17 м.

У носовій частині HCX-23 розміщено гармату і вертикальну пускову установку VLS для стрільби протикорабельними, крилатими і зенітними ракетами, що дасть змогу кораблю протистояти різним видам загроз і виконувати різні завдання. Крім того, на кораблі буде встановлено сучасний лазерний комплекс, що перебуває на стадії розробки.

Тримаран HCX-23

Форма бойового надводного корабля вирізняється особливою скритністю, і в прагненні до максимальної непомітності його датчики планується розмістити в надбудові. Корабель, найімовірніше, буде також оснащений невеликими безпілотниками, але які саме БПЛА будуть на борту поки що невідомо.

Рух HCX-23 здійснюється за допомогою двох гвинтів, які, імовірно, дадуть йому змогу розвивати величезну швидкість, що дасть змогу діяти у відкритих водах.

Тримаран HCX-23

Крім того, цей південнокорейський проєкт включає велику кормову злітно-посадкову смугу, на якій можуть працювати автономні літаки вертикального зльоту, а в нижній кормовій частині корпусу передбачено місце для спуску автономних суден або підводних апаратів для виконання найрізноманітніших завдань.

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Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї загинули двоє співробітників оборонної компанії під час випробування прототипу десантно-штурмової машини KAAV-II. За даними ЗМІ, корейські військові випробовували броньовану амфібію, яка має перекидати морпіхів із кораблів до наземних об'єктів.