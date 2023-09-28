Південнокорейська секретна машина-амфібія затонула під час випробувань

В машині знаходилось двоє людей, яких витягли з машини, але вони померли у лікарні. За даними ЗМІ, мова йде про проєкт десантно-штурмової машини амфібії KAAV-II.

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В Південній Кореї загинуло двоє співробітників оборонної компанії під час випробування прототипу десантно-штурмової машини. Про це повідомляє Defence Blog.

В Пхохані, що за 262 кілометри від Сеула сталася аварія біля штабу 1-ї дивізії морської піхоти. Дані підтвердила двоє співробітників DAPA. Інцидент стався 26 вересня. Двоє людей перебували всередині десантно-штурмової машини, коли вона затонула. Їх витягли з транспорту, але вони померли в лікарні. Серцево-легенева реанімація не мала результату.

Агенція DAPA повідомила, що вони розслідують нещасний випадок у співпраці з правоохоронцями. За даними деяких ЗМІ, мова йде про корейську десантно-штурмову машину KAAV-II (Korean Amphibious Assault Vehicle). Машина є швидкісною броньованою амфібією, яка має перекидати морпіхів з кораблів до наземних обʼєктів.

Світлина з місця аварії Фото: Yonhap

Десантно-штурмова машина розробляється як основний засіб тактичної мобільності для морської піхоти під час десантних операцій. У відкритому доступі є лише рендери та макет з приблизним зовнішнім видом машини, реальний зовнішній вид тримається в секреті.

Рендер майбутньої KAAV-II

Нагадаємо, 26 вересня у Південній Кореї показали нову систему ПРО L-SAM великого радіуса дії.

20 вересня ЗМІ писали, що Південна Корея на понад 50% наростила виробництво озброєнь за останні 5 років.