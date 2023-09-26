Південна Корея продемонструє нову систему L-SAM: на що здатен комплекс ПРО (відео)

Нові ЗРК великої дальності стануть частиною багаторівневої протиповітряної оборони Північної Кореї разом із західними системами, які протистоять загрозам з боку КНДР.

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Південна Корея 1 жовтня готується провести військовий парад, на якому вперше буде показана нова система протиповітряної оборони від балістичних ракет L-SAM. Про те, що відомо про новий південнокорейський комплекс протиракетної оборони розповіли оглядачі Zona Militar.

У публікації йдеться про те, що створення нового комплексу зумовлене постійними загрозами для країни з боку Північної Кореї, а сам зенітно-ракетний комплекс L-SAM стане частиною багаторівневого щита протиракетної оборони верхнього рівня.

У матеріалі було зазначено, що південнокорейські збройні сили використовують американську систему ППО Patriot і зенітно-ракетний комплекс середньої дальності Cheongung II, що здатні вражати ракети противника на висотах до 40 км. Таким чином новий комплекс, який буде запущено в серію з 2026 року, стане доповненням до наявних систем ПРО.

Характеристики L-SAM

Перспективний ЗРК Long range SAM розробляли на замовлення Міністерства оборони Республіки Корея під управлінням агентства оборонних розробок Agency for Defense Development. При розробці системи було враховано досвід експлуатації закордонних систем, а сам комплекс розроблявся південнокорейськими фахівцями самостійно. Уже на початку 2022 року було виготовлено дослідний зразок, після чого почалися перші випробування установки.

Комплекс великої дальності L-SAM являє собою пересувний ЗРК для тривалої роботи на одній позиції. Він призначений для боротьби з аеродинамічними і балістичними цілями, при цьому ракети комплексу мають виняткову дальність у 150 км при висоті до 100 км.

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Вдвічі потужніший за Patriot: Південна Корея випробувала протиракетний комплекс L-SAM

Оглядачі War Zone уточнили, що перехоплювачі призначені для знищення високошвидкісних балістичних цілей на великих висотах до 96 км, а радіус перехоплення крилатих ракет та інших цілей досягає 200 км.

Типова батарея L-SAM міститиме багатофункціональний радар, центр бойового управління, станцію бойового управління і чотири пускові установки, встановлені на вантажівці, по дві для кожного типу ракет.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Єль у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН 20 вересня заявив, що укладення військової угоди між Росією і КНДР є загрозою безпеці України і Південної Кореї. За його словами, Сеул не стане бездіяльним, якщо Північна Корея отримає російську допомогу в галузі військових технологій.