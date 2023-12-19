Тендер на 1,7 млрд гривен: Минобороны хочет приобрести более 1000 пикапов для ВСУ

Агентство оборонных закупок планирует получить 1016 пикапов до 15 марта 2024 года. Ожидаемая стоимость одной машины составляет 1,7 млн гривен.

Министерство обороны Украины объявило тендер в электронной системе публичных закупок prozorro на приобретение 1016 пикапов. Соответствующее объявление появилось на сайте prozorro.

Для украинской армии планируют приобрести внедорожники на сумму 1 748 865 263,28 гривны. Участники тендера должны подать свои предложения до 27 декабря 2023 года. Заказчиком выступает государственное предприятие "Агентство оборонных закупок", которое принадлежит Минобороны.

Ожидается, что пикап должен быть новым, иметь двухрядную кабину, полный привод 4х4 и кузов с грузоподъемностью 800 кг. Клиренс должен быть не менее 180 мм, а двигатель оснащен двигателем мощностью от 120 лошадиных сил. Полностью выполнить контракт, по условиям тендера, поставщик должен до 15 марта 2024 года. Также отмечается, что оплату победитель тендера получит после поставки всех машин.

Фото: Фонд "Вернись живым"

Таким образом на одну машину Агентство готово потратить 1,7 млн гривен или меньше, если будут такие предложения. Поставить 1016 пикал производитель должен за 3,5 месяца.

Напомним, 4 декабря в ВСУ показали пикап с импровизированным РСЗО Sivalka на борту.

19 декабря Минобороны Украины объявило о ставке на БПЛА для покрытия дефицита боеприпасов.