Выгодные условия и должность: в Минобороны объяснили, станет ли рекрутинг альтернативой мобилизации

Представитель Министерства обороны Илларион Павлюк подчеркнул, что уже на начальном этапе внедрения проекта есть заявки и отзывы от украинцев. Однако оценить общие результаты рекрутинговой системы можно будет примерно через два месяца.

Рекрутинг — это способ улучшить сервис для военнообязанных, которые готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины. Однако, он не является заменой мобилизации. Об этом сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире "Радио Свобода".

По его словам, появление рекрутинга и усилия, которые направили на возможность для граждан присоединиться к украинской армии и выбрать определенную специальность — "не означают, что больше никому не надо защищать страну".

"То, что я сейчас слышу, те выводы, которые делают из публичных заявлений, звучат так, будто мы введем рекрутинг, значит теперь пойдут воевать только те, кто хотят, а все остальные не пойдут. И теперь все смогут пойти на какие-то специальности, которые не связаны с боевыми действиями, а воюет пусть кто-то другой", — рассказывает Павлюк.

Представитель Минобороны отмечает, что защищать страну — это обязанность каждого гражданина. Рекрутинг ввели не для того, чтобы украинцы не пошли в армию, его создали, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать выгодные для себя условия и специальности.

Спикер Минобороны о рекрутинге. Смотреть с 21:27

Кроме того, Павлюк подчеркнул, что уже на начальном этапе внедрения системы рекрутинга есть заявки и отзывы от украинцев. Однако, оценить общие результаты можно будет примерно через два месяца.

"Чтобы нормально оценить, надо смотреть, сколько условно из тех людей, которые заинтересовались этим, реально дойдут до ВВК. Сколько из них потом окажутся годными к службе и окажутся в армии", — отметил он.

Напомним, 5 ноября глава Минобороны Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики на ближайшие 5 лет. В частности, состоится переход на контрактную военную службу вместо призыва в армию.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что зарплата рекрутированных военных будет зависеть от должности и выполненного задания. Зато денежное обеспечение рекрутированного бойца не будет отличаться от мобилизованного или подписавшего контракт.