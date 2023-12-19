Россия намерена увеличить численность армии до 1,5 млн человек: какие планы у Кремля

По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, в 2023 году численность личного состава ВС РФ была доведена до одного миллиона 150-ти тысяч военнослужащих.

Численность личного состава Вооруженных сил РФ в 2023 году доведена до 1 миллиона 150-ти тысяч военнослужащих, а в дальнейшем она увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч человек — контрактники. Такое увеличение связано со вступлением Финляндии в НАТО и "соразмерно внешним угрозам" Российской Федерации, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Шойгу доложил, что в текущем году ВС РФ укомплектовали и оснастили две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков.

"Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до одного миллиона 150-ти тысяч военнослужащих", — отчитался министр.

По его словам, на фоне вступления Финляндии в Североатлантический альянс и возможным вступления в военный блок Швеции Минобороны РФ продолжают формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом с 1 декабря оборонное ведомство приступило к выполнению указа президента Владимира Путина по наращиванию сил до 1 млн 320 тысяч человек.

Также Шойгу заявил, что возраст призыва будет увеличен с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет, причем данная норма будет вводиться в российскую армию поэтапно.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции заявил, что на территории Украины в зоне боевых действий находится 617 тысяч российских военнослужащих. По его словам, протяженность линии фронта составляет около 2 тысячи километров.