"Волосатые машины": попытка маскировки боевой техники РФ от дронов ВСУ не удалась, — Telegraph

Военные эксперты утверждают, что Украина имеет преимущество в темноте, поскольку российские войска с трудом ведут бой ночью из-за нехватки техники и подготовки.

Российские военные пытаются скрыть военную технику от украинских дронов с помощью элементарных экранов из соломенных нитей, напоминающих волосы. Об этом рассказывает британский сайт The Telegraph.

Такая маскировка, по мнению экспертов издания, скорее всего, предназначена для того, чтобы скрыть тепловую сигнатуру транспортных средств, что делает их более незаметными для тепловизионных камер. Но военные эксперты утверждают, как пишет Telegraph, что подобная маскировка, скорее всего, ошибочна.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир британского танка, отметил, что результат был скорее "принятием желаемого за действительное" со стороны российских войск.

"Это может ослабить тепловую сигнатуру, но ветровое стекло выделяет его, как собаку. Его легко подберет дрон стоимостью 500 долларов (395 фунтов стерлингов) даже с базовым ночным прицелом", — добавил он.

"Изобретательность" россиян

Как отмечает издание, Россия проявляет все большую грубость и смешные попытки скрыть свою технику и вооружение от бдительных ВСУ. На ранее появившихся в соцсетях фотографиях видно, что российские бензовозы замаскированы под лесозаготовительные машины и оснащены бревнами, чтобы обмануть украинские силы.

Кроме того, россияне часто используют тепловые одеяла, пытаясь прикрыть потенциальные цели на земле.

А совсем недавно в соцсетях была распространена фотка, на которой грузовик с колесной формулой 4х4 (в простонародье "буханка") был как будто одет в "парик" из соломы.

На прошлой неделе британские военные заявили, что Украина имеет преимущество в темноте, поскольку российские войска с трудом ведут бой ночью из-за нехватки техники и подготовки.

Вместе с тем украинские военные, по информации Telegraph, сообщили, что силы российской армии начали использовать дроны с камерами теплового обнаружения для нанесения ударов в темноте, пытаясь преодолеть технологическое преимущество ВСУ.

По мнению аналитиков издания, и Украина, и Россия все больше полагаются на транспортировку войск и боеприпасов на линию фронта под покровом темноты, чтобы избежать нападения армии дронов. Однако, как считают специалисты, обе стороны используют дешевые китайские камеры ночного видения.

Напомним, ранее ВСУ показали, как бьют оккупантов дронами "Химера". Во время только одного штурма позиций россиян на Запорожском направлении военные используют до 15 ударных дронов, которые оснащают разными типами боеприпасов.

А в начале ноября стало известно о том, что в Украине выпустят супермощную систему РЭБ против дронов России. Модель уже прошла полевые испытания, и вскоре будет прикрывать украинских военных на самых сложных направлениях: под Авдеевкой, Работино и на левом берегу Днепра.