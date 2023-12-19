"Слабых уже убили": спикер ВСУ объяснил действия мобилизованных россиян в районе Авдеевки (видео)

Даже две-три недели в условиях интенсивной войны дают определенный боевой опыт, который используют оккупанты для выживания, заявил Александр Штупун.

В районе Авдеевки Донецкой области остались мобилизованные, которые уже несколько повоевали. Подробности рассказал представитель пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире программы "Лінія фронту".

Он отметил, что фактически остались те, кто имеет боевой опыт. Военный призвал не недооценивать врага. Даже две-три недели в условиях интенсивной войны дают определенный боевой опыт, который используют оккупанты.

"Слабых уже убили", — сообщил Штупун.

Спикер также добавил, что российские войска постоянно экспериментируют. Враг меняет направления атак.

"Они начинают больше выживать", — добавил Александр Штупун.

Ситуация в районе Авдеевки от Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, украинские защитники и в дальнейшем сдерживают врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отбили 11 атак противника в районах города и еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Напомним, 18 декабря аналитики DeepState сообщили, что оккупанты захватили промзону Авдеевки. На восточном фронте враг использует численность личного состава, чтобы получить тактические преимущества на поле боя. На некоторых направлениях россияне имеют продвижение. Врагу удается продвинуться вперед, бросая вперед иногда в восемь раз больше солдат, чем на определенном участке имеют ВСУ.