"Добровольно взяли отпуск": РФ отправила на войну более 4 тысяч студентов, — Шойгу (видео)

По словам главы Минобороны России, на сегодня их армия является якобы "наиболее подготовленной и боеспособной в мире, которая имеет передовое вооружение, проверенное в боевых условиях".

Россия отправила на войну против Украины более четырех тысяч студентов с начала 2023 года. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 19 декабря, на расширенном заседании коллегии ведомства, передает Inrerfax.ru.

По его словам, они "добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи". Всего же в этом году, как отметил Шойгу, по контракту и добровольцами на фронт отправились якобы около 490 тысяч человек.

Он подчеркнул, что армия РФ способна реагировать на действия любого современного противника, а "боевой опыт" в Украине уже получили более 650 тысяч российских военных.

"На сегодня российская армия является наиболее подготовленной и боеспособной в мире, которая имеет передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", — сказал Шойгу.

Напомним, также 19 декабря Сергей Шойгу заявил, что численность личного состава Вооруженных сил РФ в 2023 году доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, а в дальнейшем она увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч человек — контрактники.

Также ранее на расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация была единственным гарантом, который обеспечивал суверенитет и целостность Украины.