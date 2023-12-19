Путин назвал Россию "единственным гарантом суверенитета и целостности" Украины (видео)

По словам главы Кремля, "западные земли" Украине отдал Иосиф Сталин после Второй мировой войны, а те страны, которые потеряли эти территории, в первую очередь Польша, хотят их вернуть.

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Российская Федерация была единственным гарантом, который обеспечивал суверенитет и целостность Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

"Единственным гарантом, это я уже говорил, это проскакивало, единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия", — сказал он.

По словам Путина, страна-агрессор, когда "создавала СССР, передала вместе с населением российские исторические территории" и вкладывала туда "огромные ресурсы".

Кроме того, президент РФ добавил, что "западные земли" Украине отдал Иосиф Сталин после Второй мировой войны.

"Отдал часть польских земель, Львов и так далее, сколько там, несколько областей. Там 10 миллионов человек проживает. Чтобы не обижать поляков, компенсировал их потери за счет Германии... Часть отобрал у Румынии, часть у Венгрии. Все отдал туда — в Украину", — заявляет диктатор.

Путин также добавил, что люди, которые там проживают, хотят вернуться на свою "историческую Родину".

"А те страны, которые потеряли эти территории, в первую очередь Польша, спят и видят, как вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины", — подчеркнул президент РФ.

Напомним, ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей в рамках так называемой "СВО". Он добавил, что сейчас российские войска якобы владеют инициативой.