В Киеве на улице разместили елку из гильз артиллерийских снарядов (фото)

На импровизированном новогоднем дереве значится надпись о том, что война в Украине продолжается, и что об этом должно беспокоиться все общество.

Из использованных артиллерийских снарядов и частей ракет, которые привезли с передовой, в Киеве построили символическую рождественскую елку и установили на улице. Об этом сообщает британское издание Sky News.

Елка из гильз снарядов

"Война в Украине продолжается, и это должно заботить все общество", — такая надпись значится возле новогоднего "дерева".

Елка из гильз снарядов

Напомним, что 17 декабря в Белгородской области РФ произошло стрелковое боестолкновение, по словам российских чиновников. Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Также сообщалось, что спикер ВСУ объяснил действия мобилизованных россиян в районе Авдеевки. Даже за две-три недели в условиях интенсивных боевых действий можно получить определенный боевой опыт, который оккупанты используют, чтобы выжить, объяснил Александр Штупун.

Ранее сообщалось, что ВСУ сворачивают ряд военных операций до тех пор, пока не прибудут истребители F-16. Такое заявление сделал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.