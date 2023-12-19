"Россия не боится НАТО": в СМИ рассказали, что будет, если Путин победит в войне против Украины

Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России, если не получит необходимое оружие, рассказали журналисты.

Украина может проиграть войну, если не будет получать помощь от Европейского Союза и США. Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Если Украина не будет иметь поддержки со стороны ЕС и США, тогда Путин выиграет", — сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на саммите Европейского Союза на прошлой неделе.

Что будет, если Путин выиграет войну

Европейские чиновники считают, что Россия может стремиться захватить больше территорий, если Украина не получит оружие, необходимое для защиты страны. По их мнению, Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях РФ.

В странах Балтии официальные лица говорят общественности быть готовыми к войне. В частности, разговоры перешли от "если Россия нападет" к сосредоточению на конкретной подготовке к этому.

"Россия не боится НАТО", — сказал главнокомандующий армии Эстонии Мартин Герем.

По его словам, россияне могут атаковать НАТО в течение года после войны в Украине. Зато другие западные официальные лица считают, что Путину, вероятно, нужно несколько лет, чтобы компенсировать потери. Но исчезло утверждение о том, что вторжение для Путина будет "стратегическим поражением", рассказали журналисты.

Один из западных чиновников заявил, что победа РФ может спровоцировать поток беженцев в ЕС, усилить давление на службы в этих странах и создать напряженность. Кроме этого, другие чиновники отметили, что некоторые европейские страны могут стремиться укрепить связи с Москвой или Пекином, чтобы избежать необходимости полагаться на "ненадежные США".

Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны бороться. По его словам, если дойти до линии, где началось вторжение, то никто не знает, что будет дальше.

18 декабря командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что не видит вариантов победы в войне. Он отметил, что мы не выигрываем, а выживаем.