По словам начальник штаба Вооруженных сил Бельгии Мишеля Хофмана, Европа должна в срочном порядке готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией и контратаковать при необходимости.

Начальник штаба Вооруженных сил Бельгии Мишель Хофман предупредил, что после Украины Россия может напасть на Молдову и страны Балтии. Об этом пишет Politico.

"Россия уже показала, что у нее есть желание напасть на соседа", — сказал Хофман в интервью бельгийскому новостному каналу VRT. "Язык президента России Владимира Путина всегда неоднозначен. Совершенно не исключено, что позже у них появятся и другие идеи. Либо на юге, в Молдове, либо в странах Балтии", — сказал он.

Хофман призвал Европу подготовиться к возможному нападению России.

"Европа должна срочно подготовиться и дать понять, что она может защитить себя и она будет контратаковать, если потребуется", — сказал командующий.

Хофман считает, что Россия не ослабла, несмотря на потери в Украине. "Россия перешла на военную промышленность. Если Россия выиграет войну, она в конечном итоге восстановит свою военную машину и перестроит свои вооруженные силы", — предупредил военный.

Издание отмечает, что Молдова, граничащая с Украиной, оказывается в уязвимой позиции, особенно учитывая поддержку Кремля определенных регионов, таких как Приднестровье, которое сохраняет символику советских времен и использует русский язык.

Страны Балтии, находящиеся на западе от России, защищены статьей о коллективной обороне НАТО. Любое вторжение путинских войск в Эстонию, Латвию или Литву может привести к более широкому и серьезному конфликту, пишет Politico.

Напомним, что СМИ рассказали, что будет, если Путин победит в войне против Украины. По словам журналистов, Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России, если не получит необходимое оружие.

Напомним также, что российский президент Владимир Путин раскритиковал антироссийскую политику, которую проводят страны Балтии. По его словам, теперь у жителей Литвы, Латвии и Эстонии "не будет счастливой жизни".