Ответит "по-свински": Путин раскритиковал страны Балтии за "русофобскую политику", — СМИ

Жители Балтии будут иметь несчастье у себя дома, если будут продолжать любить россиян, пригрозил президент Путин. Аналогичные неприятности он пообещал международным институциям.

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Президент РФ Владимир Путин раскритиковал антироссийскую политику, которую проводят страны Балтии. По его словам, теперь у жителей Литвы, Латвии и Эстонии не будет счастливой жизни. Слова главы Кремля привело росСМИ "ТАСС".

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В заметке указано, что Путин принял участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека. Заседание проводилось онлайн, свидетельствует запись, опубликованная неправительственным медиа "Смотри". Участниками были представители общественных организаций, которые действуют в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Обращаясь к присутствующим, глава Кремля пожаловался на "русофобию" жителей Балтии. В частности, литовцы, эстонцы и латвийцы якобы не относились к России положительно задолго до начала войны в Украине. Поэтому, по мнению россиянина, они не будут счастливыми: "счастье не придет в дом".

Также Путин пригрозил, что РФ будет отвечать за оскорбления, которые переживают россияне в других странах. В частности, намекнул, что будет отвечать "по-свински".

"Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, по-свински обращаться... То в конце концов они с таким свинством и столкнутся", — сказал президент РФ. По его словам, ответ от России получит, например, Латвия.

Среди прочих, прозвучали претензии относительно международных организаций. Например, Путин отметил, что там происходит "конкурс" среди тех, кто не любит россиян.

Путин — об отношении к русским в Латвии Фото: Скриншот Путин — об отношении международных организаций Фото: Скриншот

Другие тезисы президента РФ касались вопросов социальной защиты вдов солдат ВС РФ, насилия в российских тюрьмах и колониях, произвола следователей. По его словам, со всем этим "надо разобраться".

Отметим, 30 ноября произошли неприятные инциденты во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ. Сначала министру пришлось лететь особым маршрутом, потому что его самолет не хотели видеть в воздушном пространстве некоторых стран ЕС. Затем участники собрания ОБСЕ избегали общения с Лавровым: даже выходили из зала, где он выступал. Впрочем, за один стол с ним сели представители Армении и Беларуси, а представитель Австрии просто постоял рядом.

Кроме того, украинская делегация заявила, что не будет участвовать в саммите из-за присутствия российского представителя. Аналогично поступили делегации стран Балтии — объявили о бойкоте из-за визита Лаврова.

Напоминаем, 19 ноября стало известно, что Латвия строит на границе с РФ забор, длиной 180 км. Тогда же СМИ рассказали об акции в Литве: там планируют все штрафы передать на восстановление Украины. 3 декабря в Эстонии заявили, что планируют полностью закрыть российско-эстонскую границу.