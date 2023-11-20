Обход санкций против РФ: Литва передаст собранные штрафы на восстановление Украины

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение международных санкций или ограничительных мер, установленных литовскими законами, наказывается штрафом от 200 до 6 тысяч евро.

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Россия научилась обходить западные санкции с помощью коррупционных механизмов, пользуясь услугами посредников из третьих стран и лазейками в торговых ограничениях. Чтобы ограничить возможность агрессора зарабатывать в условиях ограничений, в Литве решили штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций. А полученные средства будут переводить в Фонд сотрудничества в целях развития для восстановления Украины. Об этом сообщает издание LRT.

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За поправку к Закону о сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи проголосовали 99 членов Сейма. Согласно принятой поправке, Фонд будут пополняться средствами от штрафов и конфискованных активов в случае несоблюдения международных или национальных санкций.

В документе также есть уточнение о том, что эти средства будут использоваться исключительно для поддержки, связанной с восстановлением и реабилитацией Украины после российской агрессии.

"Цель состоит в том, чтобы Литва внесла единый вклад в восстановление Украины и продемонстрировала свою твердую приверженность поддержке Украины перед лицом российской агрессии", — сказала заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене.

Данная поправка будет действовать в течение десяти лет, до января 2034 года.

Нелюпшене отметила, что Литва будет поддерживать восстановление Украины самостоятельно, не дожидаясь решений Европейского союза или на международном уровне.

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Согласно Кодексу административных правонарушений, нарушение международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, наказывается штрафом в размере от 200 до 6 тысяч евро.

Напомним, ранее стало известно, что в Европейском Союзе решили запретить российские алмазы с начала 2024 года. Журналисты узнали, что под запретом окажутся непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами. Текст документа обсудили представители 27 правительств стран-членов ЕС.

Также напомним, что в Болгарии еще с середины октября 2023 года действует налог на импорт и транзит трубопроводного природного газа из России, размер которого составляет 11 долларов за мегаватт-час. Так власти хотят увеличить доходы государственного бюджета и сократить доходы РФ.