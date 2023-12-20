В Китае засветилась полноразмерная модель дрона GJ-11 Sharp Sword (фото)

Китайский дрон визуально похож на американский X-47B. Исследователи считают, что Народно-освободительная армия Китая хочет иметь такие же возможности, что и у США.

На спутниковом снимке засветился макет китайского беспилотного летательного аппарата GJ-11 Sharp Sword. Об этом сообщает The War Zone.

Появление беспилотника на новых спутниковых снимках может свидетельствовать о том, что GJ-11 станет частью будущего авиакрыла на авианосцах КНР. Китайская армия получит возможности, которые уже есть у американской армии. Макет был сфотографирован в Ухане. Аналитики установили, что на спутниковом снимке именно дрон Sharp Sword. Рядом с ним стояли истребители J-15 и БПЛА J-35.

GJ-11 Острый меч

Макет используется для оценки возможностей беспилотника использовать его в море, включая то, как он будет подходить и перемещаться на палубе авианосца. Кроме этого разработчики могут использовать его для тестирования на радиоизлучение и другие. Авторы отмечают, что БПЛА может стать палубным беспилотником на авианосце 003 Fujian. Его спустили на воду в июне 2022 года. Он будет оснащен катапультой для запуска самолетов, что позволит запускать и Sharp Sword.

Возможную связь GJ-11 с Военно-морскими силами авторы издания фиксируют с 2019 года. Китайская армия тестирует сразу несколько моделей на роль палубного беспилотника. Изделие может использоваться как для разведки, так и для ударных миссий, в том числе радиоэлектронной борьбы.

Китайский GJ-11 Sharp Sword похож на американский X-47B

Китайский беспилотник GJ-11 визуально схож с американским изделием X-47B.

Напомним, 8 декабря СМИ писали, что Китай готовится запускать дроны-невидимки GJ-11 Sharp Sword с кораблей-амфибий.

5 октября СМИ писали, что Китай показал уникальную пусковую для беспилотников. Она сможет запускать сразу 4 БПЛА.