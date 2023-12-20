ВС РФ имеют продвижение на пяти направлениях фронта, — ISW (карты)

Определенное движение оккупационных войск может быть минимальным и весомо не влияет на ситуацию на фронте, уверяют аналитики.

Возле Купянска, Бахмута, Новомихайловки, Авдеевки в Донецкой области и Новопрокоповки в Запорожье зафиксировано незначительное продвижение россиян. Институт изучения войны (ISW) сообщил подробности в отчете за 19 декабря.

В сообщении говорится о том, что оккупационные подразделения РФ продвинулись на северо-восток от Купянска, но эти результаты являются незначительными. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, демонстрируют, что оккупанты прошли на север от Синьковки (к северо-востоку от Купянска).

Фото: ISW

К северу от Бахмута, как заявили российские войска, есть продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что к северо-западу от Белогоровки оккупанты тоже прошли дальше.

Войска РФ смогли продвинуться вблизи Авдеевки. Геолокационные данные, опубликованные 18 декабря, показывают, оккупанты примерно 15 декабря к северу от Первомайского достигли незначительного успеха. Этот населенный пункт примерно в 10 км к юго-западу от Авдеевки. Оккупационные силы захватчиков также могли незначительно продвинуться в районе карьера к юго-западу от Авдеевки.

Фото: ISW

Войска РФ, как говорится в отчете, зафиксировали на юго-запад от города Донецк. Их подразделения могли пройти дальше вдоль улицы Центральной на восточной окраине Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показали российскую линию фронта расположенную дальше на восток от Новопрокоповки (непосредственно к югу от Роботино). Аналитики считают, что это вряд ли является результатом российской контратаки и вряд ли было сделано за последние сутки. Возможно, украинские силы отошли на более выгодные позиции, которые пригодны для обороны.

Фото: ISW

Украинские и российские войска ведут позиционные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщается, что украинские войска сохранили свои позиции в Крынках на восточном берегу, несмотря на контратаки России в этом районе.

Фото: ISW

Напомним, 19 декабря аналитики ISW сообщили, что оккупанты отправляют большее количество техники под Крынки и пытаются прорвать оборону ВСУ. Российские войска, по словам аналитиков, несут значительные потери от плохой контрбатарейной борьбы, некачественной связи и отсутствия возможностей эвакуации.