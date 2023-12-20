Ночной обстрел Харькова: СМИ опубликовали последствия удара российских ракет С-300 (фото)

В Харькове пострадал гражданский объект, расположенный неподалеку от жилой застройки. Вокруг воронки от взрыва С-300 стоит изуродованный городской транспорт.

Российская ракета С-300 ударила посреди транспортного депо в Салтовском районе Харькова, образовав воронку глубиной несколько метров. Микроавтобусы и троллейбусы, которые стояли неподалеку, засыпало землей. Фотографии с места чрезвычайного происшествия, которое произошло в ночь на 20 декабря, опубликовали на портале "Суспільне".

Журналисты портала побывали в транспортном депо, по которому уже не первый раз ударили ВС РФ. На месте взрыва С-300 образовалась яма, диаметром 5-10 метров и глубиной около 5 метров — в ней может поместиться микроавтобус.

Трамвай в Харькове после взрыва С-300 ВС РФ после взрыва С-300 ВС РФ Фото: Суспільне Харків

В кадр попал жилой массив, расположенный в нескольких сотнях метров от точки удара россиян. На фотографиях, сделанных с разных ракурсов, можно детально рассмотреть масштабность взрыва зенитной управляемой ракеты С-300, которую россияне используют для ударов по гражданским жителям Харькова.

Трамваи, троллейбусы, автобусы на месте удара ракеты РФ Фото: Суспільне.Харків Последствия удара С-300 ВС РФ Фото: Суспільне.Харків

В кадр также попали обломки российской ракеты, обнаруженные на месте взрыва.

Обломки российской ракеты на месте взрыва в Харькове Фото: Суспільне Харків

По предварительным данным, в депо стоял списанный городской транспорт.

Обстрел Харькова — детали удара 20 декабря

Отметим, обстрел Харькова произошел в ночь с 19 на 20 декабря, причем взрывы прозвучали до объявления воздушной тревоги — об этом написали в местном Telegram-канале. Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил удар ВС РФ и пояснил, что россияне попали по гражданскому объекту в Салтовском районе на северо-восточной окраине областного центра. Заверил, что пострадавших нет, есть поврежденное имущество.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что враг ударил по транспортному депо. По его словам, это не первое попадание по "чисто гражданскому объекту", на котором "и так от вражеских обстрелов живого места нет". Также сообщил, что два прилета произошли неподалеку от жилых домов.

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту российского обстрела. В заметке в Telegram-канале указано, что удар произошел около 01:00 20 декабря. Досудебное расследование происходит по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса — нарушение правил и обычаев войны.

Напоминаем, в ночь на 20 декабря россияне запустили по Украине 19 дронов-камикадзе Shahed-136, сообщили в Воздушном командовании. Силы ПВО уничтожили почти все вражеские устройства. Между тем украинские изобретатели показали беспилотник, который может стать аналогом российско-иранского ударного БПЛА.