Представители ЖЭКов и ОСМД: в ВСУ озвучили полный список тех, кто может вручать повестки

По словам представителя командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, гражданам, которые столкнулись с нарушением прав со стороны представителей ТЦК, должны обратиться в полицию или на горячую линию Министерства обороны.

Вручать повестки в ТЦК могут представители ЖЭКов и ОСМД, а также поселковые головы и представители общин. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Какие способы вручения повесток являются законными

Согласно закону, повестки военнообязанным могут вручать следующие лица:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

руководители предприятий всех форм собственности;

представители ЖЭКов и ОСМД;

поселковые головы, старосты и представители территориальных общин.

Повестка должна быть вручена лично в руки военнообязанному. В случае отсутствия военнообязанного по месту жительства, повестку можно вручить одному из членов его семьи или соседу, однако не это обязывает гражданина прийти в ТЦК.

Законны ли вброс повесток в почтовые ящики или двери квартир

Вброс повесток в почтовые ящики или всовывание этих повесток в двери квартир не является законным способом вручения повесток. Такие повестки не имеют юридической силы и военнообязанный не обязан выполнять их требования.

Почему представители ТЦК иногда применяют силу или ломятся в дома военнообязанных

Согласно заявлению представителя командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, в большинстве случаев такие ситуации связаны с тем, что военнообязанные пытаются избежать мобилизации.

"Если вы столкнулись с нарушением ваших прав со стороны представителей ТЦК, вы можете обратиться в полицию или на горячую линию Министерства обороны. Все такие случаи фиксируются и расследуются", — заявил Фитьо.

Как законопослушный человек может защитить себя в такой ситуации

Фитьо отметил, что в Украине действует режим военного положения. Всем гражданам во время передвижения по городу необходимо иметь документы, удостоверяющие как минимум их личность. А если есть военно-учетный документ, вопросы к военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вообще будут отсутствовать.

Напомним, в этом же интервью Владимир Фитьо заявил, что в больницах раздавать повестки военнообязанным было бы странно, а вот в спортзалах можно, если только владельцы не против.

Кроме того, по словам Фитьо, украинские граждане, подлежащие мобилизации, должны самостоятельно заботиться о получении отсрочки. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие троих и более детей, уход за родителями или иные обстоятельства.