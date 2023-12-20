"Дорога жизни": россияне хотят перерезать важный логистический коридор в районе Авдеевки, — ВСУ

По словам военного отряда центра спецназначения "Омега" с позывным "Зигзаг", Силы обороны получают все необходимое именно посредством "дороги жизни".

Российские оккупационные войска стремятся перерезать "дорогу жизни", которая ведет в Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщает военнослужащий первого отряда центра спецназначения "Омега" с позывным "Зигзаг" в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день враг проводит попытки штурмов с флангов города, для возможности отделить логистический коридор, так называемую "дорогу жизни"", — подчеркнул он.

По его утверждению, используя "дороги жизни", украинские военные получают все необходимые ресурсы и поддержку.

"Зигзаг" также отметил, что на данный момент путь полностью под контролем ВСУ и Сил обороны.

Напомним, 18 декабря аналитики DeepState сообщили, что оккупанты захватили промзону Авдеевки. На восточном фронте враг использует численность личного состава, чтобы получить тактические преимущества на поле боя. На некоторых направлениях россияне имеют продвижение. Врагу удается продвинуться вперед, бросая вперед иногда в восемь раз больше солдат, чем на определенном участке имеют ВСУ.

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, украинские защитники и в дальнейшем сдерживают врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отбили 11 атак противника в районах города и еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.