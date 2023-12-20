Украина вышла из переговоров с РФ по настоянию Великобритании, — Песков

По словам журналистов, Украина заявляет, что основой для мира может служить только вывод российских войск со всех оккупированных территорий. В свою очередь, все недавние комментарии из Москвы сводятся к капитуляции Киева.

Украина вышла из мирных переговоров с РФ "по настоянию Великобритании", уточнил спикер Кремля Дмитрий Песков после комментария о том, что сейчас нет предпосылок для переговоров между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Sky News.

Позиция Украины в том, что основой для мира может быть только вывод российских войск со всех оккупированных территорий.

По словам аналитиков из "Института изучения войны" все недавние высказывания российских чиновников относительно возможности мирных переговоров сводятся к тому, что Украина якобы должна капитулировать. Ничто не указывает на то, что Москва всерьез заинтересована в каком-либо мирном разрешении крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой.

Высокопоставленные чиновники Кремля, в частности, глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявляли, что без территориальных уступок со стороны Киева садиться за стол переговоров не имеет смысла.

Дипломат Дмитрий Полянский, представляющий Россию в ООН, также заявил, что Москва не стремится к тому, чтобы договориться с Киевом.