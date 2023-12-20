"Похитили и увезли в РФ": из Армении депортировали россиянина, который сбежал от войны, — росСМИ (фото)

Дмитрия Сетракова призвали на войну в Украину в сентябре 2022 года. В апреле 2023-го он самовольно оставил часть и около полугода скрывался, однако уже в октябре мужчина сдался с повинной.

Российского военнослужащего Дмитрия Сетракова, который дезертировал и был задержан в Армении, доставили обратно в РФ. Об этом сообщает проект "Идите лесом", который помогал военному выехать из страны.

Сейчас, по данным активистов, Сетраков находится в Ростове-на-Дону по адресу, где расположено региональное управление военной полиции по Южному военному округу. В проекте добавили, что ищут для Сетракова адвоката.

Как ранее рассказывали в "Идите лесом", в сентябре 2022 года Дмитрий Сетраков был мобилизован на войну в Украину. В апреле 2023-го он самовольно покинул часть и около полугода скрывался. В октябре он сдался с повинной, после чего находился в воинской части корпуса военной полиции.

Из Армении депортировали оккупанта, который сбежал от войны

30 ноября он при посредничестве проекта выехал в Армению. Но уже 7 декабря мужчину задержали и доставили на территорию российской военной базы в городе Гюмри. По данным армянских правозащитников, задержание Сетракова осуществляли сотрудники российской военной полиции, "что является незаконным".

"По сути, российские военные похитили человека в суверенном государстве и сейчас отвезли его обратно в РФ. Мы надеялись, что огласка не позволит депортировать его в Россию. К сожалению, это не сработало", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее проект "Идите лесом" сообщил, что российские военные все чаще ищут пути побега со службы в армии. Так, за помощью в уклонении от службы осенью обратилось на 89% больше военных РФ, чем летом этого года. Собственно, если в июне-августе было 305 таких обращений, то в сентябре-ноябре — 577.