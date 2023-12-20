За сутки из Украины выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста, — ГПСУ (фото)

По словам представителя ведомства Игоря Матвийчука, в последнее время участились случаи, когда мужчины призывного возраста заключают браки с многодетными матерями. Все больше выезжает граждан, сопровождающих людей с инвалидностью.

Через всю западную границу Украины — начиная от пограничных пунктов рядом с Польшей, Словакией, Венгрией и до Румынии и Молдовы — ежедневно выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом на пресс-конференции 20 декабря сообщил Игорь Матвийчук, глава отдела организации пограничного контроля Западного территориального управления ГПСУ.

Представитель пограничной службы рассказал, что в последнее время участились случаи, когда мужчины призывного возраста заключают браки с многодетными матерями — для многодетных родителей закон, ограничивающий выезд за границу с начала всеобщей мобилизации в Украине из-за российского вторжения, делает исключение.

Ко всему прочему, стало больше выездов лиц, сопровождающих людей с инвалидностью. Представитель погранслужбы сказал, что в законодательстве есть брешь, позволяющая при возвращении человека с ограниченными возможностями уже другому лицу выехать с ним в следующий раз. Механизмы проверки того, вернулся ли обратно сопроводитель, не существует. Как не предусмотрена и ответственность за подобные действия.

Игорь Матвийчук упомянул и о случае, когда в документах был изменен пол с мужского на женский – но признаков, либо официальных подтверждений гендерного перехода у гражданина не было.

По данным ДПСУ, за минувшую неделю западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 496 тысяч человек и 124 автомобилей. Уровень пассажиропотока по сравнению с предыдущей неделей вырос на 18%, а оформленных транспортных средств — на 12%.

"За попытку нелегального пересечения государственной границы были задержаны 83 правонарушителя. 70 из них пытались преодолеть государственную границу вне пунктов пропуска, еще 13 человек попытались незаконно пересечь границу в пунктах пропуска", — говорится в сообщении.

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При этом 39 призывного возраста, возможно, пытались пересечь границу с использованием документов с признаками подделки (справки, удостоверения, свидетельства о рождении детей и т.д.) В этих действиях пограничники усмотрели признаки правонарушений, предусмотренных статьями 336 и 358 Уголовного Кодекса Украины.

Больше 350 человек за неделю получили отказ в выезде из-за отсутствия на то законных оснований.

Были выявлены лица, перевозившие излишнее количество табачных изделий и психоактивных веществ. К ответственности привлеки 80 граждан, сумма штрафа составила порядка 142 тысяч гривен.

Напомним, что ВСУ пытаются пополнить свои ряды уклонистами, которые, в свою очередь, прибегают к новым способам побега за границу. Так, в ноябре 46-летний мужчина заблудился в горах и умер от обморожений. По меньшей мере 25 граждан утонули, пытаясь перейти Тису, чтобы попасть в Румынию или Молдову. Больше 7 тысяч задержали с поддельными документами — так чаще пытаются перейти через границу Польши.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили уклониста с зависимостью. Он рассказал, что ему выбили зубы в подвале ТЦК.