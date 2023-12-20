Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

За сутки из Украины выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста, — ГПСУ (фото)

Западная граница Украины
Фото: Радио Свобода | Западная граница Украины

По словам представителя ведомства Игоря Матвийчука, в последнее время участились случаи, когда мужчины призывного возраста заключают браки с многодетными матерями. Все больше выезжает граждан, сопровождающих людей с инвалидностью.

Related video

Через всю западную границу Украины — начиная от пограничных пунктов рядом с Польшей, Словакией, Венгрией и до Румынии и Молдовы — ежедневно выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом на пресс-конференции 20 декабря сообщил Игорь Матвийчук, глава отдела организации пограничного контроля Западного территориального управления ГПСУ.

Представитель пограничной службы рассказал, что в последнее время участились случаи, когда мужчины призывного возраста заключают браки с многодетными матерями — для многодетных родителей закон, ограничивающий выезд за границу с начала всеобщей мобилизации в Украине из-за российского вторжения, делает исключение.

Ко всему прочему, стало больше выездов лиц, сопровождающих людей с инвалидностью. Представитель погранслужбы сказал, что в законодательстве есть брешь, позволяющая при возвращении человека с ограниченными возможностями уже другому лицу выехать с ним в следующий раз. Механизмы проверки того, вернулся ли обратно сопроводитель, не существует. Как не предусмотрена и ответственность за подобные действия.

Игорь Матвийчук упомянул и о случае, когда в документах был изменен пол с мужского на женский – но признаков, либо официальных подтверждений гендерного перехода у гражданина не было.

По данным ДПСУ, за минувшую неделю западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 496 тысяч человек и 124 автомобилей. Уровень пассажиропотока по сравнению с предыдущей неделей вырос на 18%, а оформленных транспортных средств — на 12%.

"За попытку нелегального пересечения государственной границы были задержаны 83 правонарушителя. 70 из них пытались преодолеть государственную границу вне пунктов пропуска, еще 13 человек попытались незаконно пересечь границу в пунктах пропуска", — говорится в сообщении.

ГПСУ Fullscreen
ГПСУ
ГПСУ Fullscreen
ГПСУ
ГПСУ Fullscreen
ГПСУ
ГПСУ Fullscreen
ГПСУ
ГПСУ Fullscreen
ГПСУ
ГПСУ Fullscreen
ГПСУ
ГПСУ Fullscreen
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ

При этом 39 призывного возраста, возможно, пытались пересечь границу с использованием документов с признаками подделки (справки, удостоверения, свидетельства о рождении детей и т.д.) В этих действиях пограничники усмотрели признаки правонарушений, предусмотренных статьями 336 и 358 Уголовного Кодекса Украины.

Больше 350 человек за неделю получили отказ в выезде из-за отсутствия на то законных оснований.

Были выявлены лица, перевозившие излишнее количество табачных изделий и психоактивных веществ. К ответственности привлеки 80 граждан, сумма штрафа составила порядка 142 тысяч гривен.

Напомним, что ВСУ пытаются пополнить свои ряды уклонистами, которые, в свою очередь, прибегают к новым способам побега за границу. Так, в ноябре 46-летний мужчина заблудился в горах и умер от обморожений. По меньшей мере 25 граждан утонули, пытаясь перейти Тису, чтобы попасть в Румынию или Молдову. Больше 7 тысяч задержали с поддельными документами — так чаще пытаются перейти через границу Польши.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили уклониста с зависимостью. Он рассказал, что ему выбили зубы в подвале ТЦК.