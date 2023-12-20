За добу з України виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, — ДПСУ (фото)

За словами представника відомства Ігоря Матвійчука, останнім часом почастішали випадки, коли чоловіки призовного віку укладають шлюби з багатодітними матерями. Дедалі більше виїжджає громадян, які супроводжують людей з інвалідністю.

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Через увесь західний кордон України — починаючи від прикордонних пунктів поруч із Польщею, Словаччиною, Угорщиною й до Румунії та Молдови — щодня виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Про це на пресконференції 20 грудня повідомив Ігор Матвійчук, голова відділу організації прикордонного контролю Західного територіального управління ДПСУ.

Представник прикордонної служби розповів, що останнім часом почастішали випадки, коли чоловіки призовного віку укладають шлюби з багатодітними матерями — для багатодітних батьків закон, що обмежує виїзд за кордон від початку загальної мобілізації в Україні через російське вторгнення, робить виняток.

До всього іншого, стало більше виїздів осіб, які супроводжують людей з інвалідністю. Представник прикордонної служби сказав, що в законодавстві є прогалина, яка дає змогу, коли людина з обмеженими можливостями повертається, вже іншій особі виїхати з нею наступного разу. Механізму перевірки того, чи повернувся назад супровідник, не існує. Як не передбачена і відповідальність за подібні дії.

Ігор Матвійчук згадав і про випадок, коли в документах було змінено стать із чоловічої на жіночу — але ознак або офіційних підтверджень гендерного переходу в громадянина не було.

За даними ДПСУ, за минулий тиждень західні кордони України з ЄС і Молдовою перетнули 496 тисяч осіб і 124 автомобілі. Рівень пасажиропотоку порівняно з попереднім тижнем зріс на 18%, а оформлених транспортних засобів — на 12%.

"За спробу нелегального перетину державного кордону було затримано 83 правопорушники. 70 із них намагалися подолати державний кордон поза пунктами пропуску, ще 13 осіб спробували незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску", — ідеться в повідомленні.

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При цьому 39 осіб призовного віку, можливо, намагалися перетнути кордон із використанням документів з ознаками підробки (довідки, посвідчення, свідоцтва про народження дітей тощо). У цих діях прикордонники угледіли ознаки правопорушень, передбачених статтями 336 і 358 Кримінального Кодексу України.

Понад 350 осіб за тиждень отримали відмову у виїзді через відсутність на те законних підстав. Було виявлено осіб, які перевозили зайву кількість тютюнових виробів і психоактивних речовин. До відповідальності притягнуто 80 громадян, сума штрафу склала близько 142 тисяч гривень.

Нагадаємо, що ЗСУ намагаються поповнити свої лави ухильниками, які, своєю чергою, вдаються до нових способів втечі за кордон. Так, у листопаді 46-річний чоловік заблукав у горах і помер від обморожень. Щонайменше 25 громадян потонули, намагаючись перейти Тису, щоб потрапити до Румунії чи Молдови. Понад 7 тисяч затримали з підробленими документами — так частіше намагаються перейти через кордон Польщі.

Раніше повідомлялося, що в Україні засудили ухильника із залежністю. Він розповів, що йому вибили зуби в підвалі ТЦК.