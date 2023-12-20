Арабские СМИ показали "украинских военных" в секторе Газа: реакция МИД (видео)
Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко высказал предположение, что на кадрах могли быть показаны люди славянской внешности или граждане Израиля украинского происхождения.
Арабская телевизионная сеть выпустила сюжет, в котором утверждается, что украинцы участвовали в военных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа. Однако Украина не высылала своих военнослужащих в этот регион на Ближнем Востоке. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в X (бывший Twitter).
"Украина не отправляла своих солдат в сектор Газа или любой другой регион мира. Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии", — заявил дипломат.
Реагируя на сюжет арабского медиа, спикер МИД высказал предположение, что на кадрах могли быть показаны люди славянской внешности или граждане Израиля украинского происхождения.
"Возможно в Alaraby TV речь идет об израильских гражданах украинского или славянского происхождения, однако они не имеют никакого отношения к украинскому государству", — говорится в сообщении.
Также Николенко выразил надежду, что мир на Ближнем Востоке наступит как можно быстрее.
Напомним, что, по сообщениям израильской армии, ХАМАС использует плачущих кукол и взрывчатку в ловушках для военных Израиля.
Также сообщалось, что 15 декабря стало известно, что боевики ХАМАС освободили еще одну израильтянку, но убили ее товарища.