Какие возможности потеряли ВСУ: Израиль использовал снаряды 155 мм, которые шли в Украину, — СМИ

Эксперты подсчитали, что ЦАХАЛ и ВСУ выстреливают снаряды калибра 155 мм почти в одном темпе. Однако Армия обороны Израиля воюет на линии фронта 27 км, а ВСУ — на 700 км.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала партию снарядов калибра 155 мм, которые ранее хранились на складах США в Израиле и были отправлены в Украину, но не дошли. Эксперты выяснили, как долго этой партией стреляли бы бойцы ВСУ и как быстро ею воспользовались израильтяне. О деталях применения снарядов натовского калибра написали эксперты портала Defense Express.

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Эксперты решили проанализировать сообщения ЦАХАЛ о темпах работы артиллерии в секторе Газа. В частности, израильское командование указало, что в течение 30 дней наземной операции выстрелили 100 тыс. снарядов калибра 155 мм (по анклаву — 90 тыс.) и 200 снарядов GMLRS калибра 277 мм, которые запускаются РСЗО M270. При этом агентство Bloomberg сообщило, что половина из 100 тыс. снарядов — то есть 57 тыс. — это запасы со складов США: ранее хранились в Израиле, пошли на склады в Европе для Украины, но после 7 октября вернулись обратно.

Имея указанные данные, на Defense Express провели расчеты, которые показали особенности использования снарядов во время боевых действий в Газе. Итак, артиллерия ЦАХАЛ расходовала:

3,5 тыс. снарядов калибра 155 мм в сутки (каждая из 250 САУ M109A Израиля выпускала по 14 снарядов в сутки);

10 снарядов GMLRS калибра 277 мм в сутки (каждая третья система M270 MLRS выпускала по 1 снаряду в сутки).

Невозможно посчитать, сколько снарядов пришлось бы на аналогичные установки ВСУ — не известно их количество. Однако можно оценить, на сколько времени хватило в Украине той партии снарядов, которая ушла в Израиль. Эксперты основывались на открытых данных по интенсивности работы артиллерии ВСУ и установили, что 57 тыс. снарядов США хватило

ВСУ — на 1 неделю боев;

ЦАХАЛ — на 1,5 недели боев.

Также можно обратить внимание на длину линии фронта, которую артиллеристы "обрабатывали" данным количеством снарядов. На карте боевых действий DeepState можно увидеть, что ВСУ ведут активные бои на линии фронта длиной 500 км на востоке и юге и 200 км вдоль Днепра. Тогда как ЦАХАЛ — на линии фронта около 27 км.

Линия фронта в Украине по состоянию на 29 ноября 2023 года Фото: DeepState Линия фронта в Газе по состоянию на 26 ноября 2023 года Фото: War Mapper

Оружие для Украины — детали

Отметим, после того, как Израиль начал антитеррористическую операцию в секторе Газа, стало известно, что США направляет израильтянам оружие и снаряды со складов Пентагона. Также СМИ указывали, что часть этого оружия могла поступить в Украину, но пошла на борьбу против террористов ХАМАС.

Между тем США планируют выделить 101 млрд долл., часть которых должны были бы пойти на военную поддержку обеих стран. Ожидается, что Конгресс примет соответствующее решение до конца декабря 2023 года.

Напоминаем, 3 ноября США выделили новый пакет военной помощи Украине: в пакете — снаряды 155 калибра и противотанковые ракеты. Кроме того, пакет помощи выделила Германия: решили отправить 20 шт. БМП Marder.