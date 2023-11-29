ЦАХАЛ использовал более 100 тысяч снарядов: из них 90 тысяч только по сектору Газа

Израильская армия получила 57 000 штук 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Изначально они хранились на территории Израиля и предназначались для ЦАХАЛ, но позже были отправлены в Европу с целью передать их ВСУ.

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Израильские войска с началом сухопутной операции применили свыше 100 тысяч артиллерийских снарядов, из них более 90 тысяч были выпущены по террористам в секторе Газа. Об этом 29 ноября сообщили в Israel Defence.

В публикации говорится, что по информации пресс-службы Армии обороны Израиля, артиллерийский корпус ЦАХАЛ выпустил более 100 тысяч снарядов для поражения целей и поддержки маневрирующих израильских сил.

В то же время операторы БПЛА из подразделений артиллерийского корпуса также принимают активное участие в военных действиях. Например, подразделение 5252 "Zik" использует беспилотники Hermes 450 для целенаправленных атак и уничтожения объектов противника, а бойцы подразделение 5353 "Sky Rider" обеспечивают наблюдение, выявление угроз и координацию атак сухопутных сил ЦАХАЛ.

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Что касается военной поддержки, то согласно данным агентства Bloomberg, Израиль получил 57 000 штук 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Изначально они хранились на израильских складах, затем были перевезены в Европу, чтобы в конечном итоге их предоставить Вооруженным силам Украины. Как сообщила "Европейская правда", боеприпасы предназначались артиллерии ЦАХАЛ и в случае боевых действий израильские военные могли иметь доступ к складам при условии одобрения со стороны США.

Однако после начала активных боевых действий в Израиле, их обратно вернули "для удовлетворения потребностей конфликта в Газе".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Грецией о закупке 75 000 артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии. Речь идет о 50 000 единицах 105-мм, 20 000 единицах 155-мм и 5 000 единицах 203-мм артиллерийских снарядов.

Напомним, по данным анонимного украинского чиновника в апреле текущего года украинские войска расходовали в ходе боев около 7700 артиллерийских снарядов в день. При этом такой расход был обозначен как "режим экономии боеприпасов".