Возможная высадка на Тайвань: ВМФ Китая получили новый десантно-штурмовой корабль (фото)

Новый десантный корабль, на который могут приземляться вертолеты, заметили на верфи в прибрежной части Шанхая. Три таких корабля уже введены в эксплуатацию.

Китайский военно-морской флот в обозримом будущем может улучшить свои возможности для ведения десантных операций после того, как в этом месяце на воду без излишней огласки спустили уже четвертый по счету десантно-штурмовой корабль Type 075. Об этом сообщает Newsweek.

Новый десантный корабль, на который могут приземляться вертолеты, заметили на верфи Худун-Чжунхуа в прибрежной части Шанхая. Три таких корабля уже введены в эксплуатацию.

Китайская судоверфь

Снимки нового корабля пользователи выложили на платформе Weibo 14 декабря.

Первый Type 075 на острове Хайнаь

Присутствие военного корабля стало еще одним признаком масштабного наращивания военной мощи Народно-освободительной армии при генеральном секретаре ЦК КПК и председателе КНР Си Цзиньпине. Сухопутные силы Поднебесной дополняются современными истребителями и стратегическими бомбардировщиками, а также флотом авианосцев, крупных авианосцев "для далеких морей" и эсминцев.

Фрегат 0548

По численности плавсредств китайский флот уже считается крупнейшим в мире, если текущие тенденции по части судостроительства продолжатся, в скором времени Китай обойдет США и по общему тоннажу.

Напомним, что в РФ при взлете загорелся грузовой самолет Ту-204, который вез груз в Китай. По словам журналистов, пилот Ту-204 сбрасывал топливо перед вынужденной посадкой — и за лайнером растянулась ярко-оранжевая полоса.

Также сообщалось, что россияне уничтожают украинский корабль "Луцк", захваченный в 2014 году. Судно захватили во время оккупации Крыма: на опубликованных кадрах у корабля уже нет всех надстроек.