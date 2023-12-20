"Начало Третьей мировой": в Словакии объяснили, почему заблокируют Украине путь в НАТО (видео)

Для Словакии не будет проблемой, если Украина станет членом Европейского Союза. Для этого страна должна выполнить все условия, отметил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал вступление Украины в НАТО началом Третьей мировой войны. Об этом сообщило издание Borba со ссылкой на Infovojna.

По его словам, для Словакии проблема, если речь идет о членстве Украины в Альянсе. Он подчеркнул, что будет верить, что этого никогда не произойдет. В частности, он будет использовать право наложить вето на это решение, пока будет иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену.

"Не удивительно, партия, которая является большинством в правительстве Словакии, не согласится на членство Украины в НАТО, потому что это было бы началом Третьей мировой войны. Я верю, что этого никогда не произойдет", — сказала Роберт Фицо.

Однако он отметил, что для страны не будет проблемой, если Украина станет членом Евросоюза. Однако для фактического вступления в ЕС "пройдут годы" и, по его мнению, пока Украина "к этому не готова".

"Еще перед парламентскими выборами я говорил: если ЕС хочет принять Украину, для нас это не проблема, но она должна выполнить все условия", — добавил премьер-министр Словакии.

Напомним, 20 декабря президент Польши Анджей Дуда сообщил, что для Варшавы важно будущее вероятное членство Украины в ЕС и НАТО. Он отметил, что такое решение важно с точки зрения безопасности. Кроме этого, Альянс сможет получить очередного сильного военного партнера, который имеет большой опыт.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является лучшей гарантией безопасности. По его словам, страну не приглашали в Альянс, а сигналы о частичном участии являются "бредом". Кроме этого, ему трудно представить, как это "частичное" членство страны в оборонном союзе.