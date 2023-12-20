Вместо мобилизации: как РФ будет набирать мужчин для войны в Украине

Контракт позволяет России не мобилизовать граждан "большими волнами". Россияне, которые шли на войну из патриотических соображений, закончились, рассказала журналистка Фарида Рустамова.

Российская Федерация планирует набрать около 400 тысяч контрактников для отправки на фронт в Украину в 2024 году. Об этом говорится в "Пояснительной записке" журналистки Фариды Рустамовой, которая ссылается на близкие к российским властям источники.

Ее собеседники отметили, что регионы РФ получили план по контрактникам на следующий год, который будет примерно таким, как и в этом году.

"С весны 2023 года в российских регионах развернулась масштабная информационная кампания по рекламе контрактной службы в армии. Главное, чем привлекают людей на войну — деньги", — сказала журналистка.

Она отметила, что средняя зарплата в РФ около 70 тысяч рублей, тогда как ежемесячный оклад контрактника начинается с 204 тысяч рублей. Кроме этого, есть премии за участие в наступательных действиях, захват военной техники. Военнослужащие получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей за заключение контракта, также доплаты делают некоторые регионы, в частности Московская область.

План РФ по контрактникам в 2023 году

Согласно заявлениям официальных лиц РФ, в 2023 году страна перевыполнила план по контрактникам. По словам Сергея Шойгу от 19 декабря, с начала года на службу пришло 490 тысяч контрактников и добровольцев. В частности, военные, подписавшие контракт, должны воевать до формального окончания войны, а добровольцы могут уехать с фронта после окончания срока службы. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что на долю добровольцев приходится около 21%, поэтому контракт заключили около 387 тысяч человек.

Выполнит ли Россия план по контрактникам в 2024 году

Источники журналистки отметили, что в следующем году России будет труднее выполнить план по набору контрактников, чем в этом году.

"Люди, которые из патриотических соображений шли на войну, кончились", — сообщил собеседник.

Другой собеседник отметил, что несмотря на дефицит рабочей силы в РФ план по контрактникам будет выполнен, в частности с помощью "более адресной агитации". По его словам, могут набрать граждан, которые не платят алименты, они "смогут отдать долг Родине и платить алименты".

Журналистка рассказала, что контракт позволяет властям не мобилизовать граждан "большими волнами". Однако по данным источника, местные власти предпочли бы мобилизацию, поскольку это "проще".

"Но когда кто-то из губернаторов пытается наверх передать, что давайте, может, еще одну мобилизацию, звучит жесткий отказ. Только контракт", — добавил собеседник.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что не планируется проведение второй волны мобилизации. По его словам, до конца года РФ наберет достаточное количество добровольцев.

19 декабря глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на войну против Украины Кремль отправил более четырех тысяч студентов в 2023 году. Он отметил, что они якобы добровольно взять академотпуск и выполняют боевые задачи.