Грохот слышно за несколько километров: БПЛА атаковал Подмосковье, — СМИ (видео)

Экстренные службы оцепили место, где упал беспилотный летательный аппарат. На дороге образовалась пробка, жители не могли проехать домой, рассказали в СМИ.

Вечером 20 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал Московскую область. Об этом сообщило издание Shot.

"Беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда в подмосковном Наро-Фоминске", — говорится в сообщении.

СМИ со ссылкой на местных жителей заявили, что грохот был слышен за несколько километров от места происшествия. Обломки дрона упали рядом с проезжей частью, была перекрыта Магистральная улица.

"На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала", — рассказали журналисты.

В местном издании "Бизби Наро-Фоминск" сообщили, что место, где упал дрон, оцепили, там работают экстренные службы. В результате этого на дороге образовалась огромная пробка, жители не могли проехать домой.

Пробка в Наро-Фоминске

Отметим, что на момент выхода публикации местные власти не прокомментировали атаку БПЛА.

БПЛА атаковали Белгородскую область

Около 21:00 мск 20 декабря БПЛА атаковали Белгородскую область. По информации Министерства обороны Российской Федерации, противовоздушная оборона якобы уничтожила дрон.

"20 декабря в районе 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 14 декабря БПЛА в росСМИ сообщили о якобы уничтожении беспилотников, которые пытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье. По данным журналистов, одной из целей могла стать Володарская нефтебаза в Раменском районе Московской области.

29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА атаковал Подольск Московской области. По его словам, ПВО якобы отбили атаку дрона, который летел на Москву.