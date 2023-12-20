РФ может отреагировать на слова Зеленского о мобилизации 500 тысяч человек, — эксперт

По словам полковника СБУ Романа Костенко, конкретизировать вопрос о мобилизации нельзя. Так, россияне могут узнать о проблемах Вооруженных сил Украины и воспользоваться этим.

Россия может отреагировать на слова президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации 400-500 тысяч человек. Об этом рассказал народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, конкретизировать вопрос о мобилизации нельзя. Так, россияне могут узнать о проблемах Вооруженных сил Украины и воспользоваться этим.

"Применительно к мобилизации, президент говорит о 450-500 тысячах украинцев, но такие цифры являются государственной тайной. Должны понимать, что противник слышит сколько мы хотим призвать людей, какие у нас проблемные вопросы и может реагировать на это", — сказал Костенко.

Он отметил, что мобилизацию однозначно надо проводить. Однако ситуация с этим в Украине очень плохая. С тем количеством людей, которое назвал президент, все можно улучшить.

"Думаю, это не вопрос контрнаступления или активных боевых действий. Вероятно, речь идет о демобилизации, ротационной возможности. Поэтому нужно такое количество войск", — отметил Костенко.

Напомним, что Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что главком ВСУ призвал усилить мобилизацию.

"На Ставке они предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч людей. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, ведь это вопрос прежде всего людей", — сказал президент.