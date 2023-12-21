Ракеты Patriot из Японии: Токио разрешит передавать вооружения США и Европе, — СМИ

По словам журналистов, Токио собирается обновить инструкции по экспорту оборонной продукции уже в пятницу.

Япония уже в пятницу 22 декабря рассмотрит возможность разрешения поставлять свои ракеты для ЗРК Patriot не только в США, но и в страны Европы. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

По словам журналистов, Токио собирается обновить инструкции по экспорту оборонной продукции. Это даст возможность отправлять не только ракеты, но и прочее военное оборудование в страны, где находятся владельцы патентов на производство. К примеру, сейчас в США Япония может поставлять только компоненты лицензированного оборудования.

Сообщается, что Токио разрешит странам, которые получают военную продукцию, передавать ее третьим странам по предварительному согласию. Конечно, исключением являются государства, где идет военный конфликт.

Правда, как уточняется, такое решение действительно поможет Штатам продолжать поставки вооружений собственного производства в Украину. Вашингтон уже запросил у Токио поставки ракет для ЗРК Patriot, так как запасы американской армии исчерпываются.

Также издание отметило, что ракеты Patriot также важны для обороны самой Японии, например, для перехвата баллистических ракет Северной Кореей после потенциальных пусков. Поскольку Япония имеет лишь небольшой избыток этих ракет, ей необходимо будет принять меры, чтобы экспорт не влиял на сдерживание КНДР.

Отметим, что ранее американские журналисты уже сообщали, что США попросят помощи у Японии, чтобы передать Украине ракеты для ЗРК Patriot. Президент США Джо Байден поднял этот вопрос перед премьер-министром Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде еще в августе. Япония, обеспокоенная тем, что вторжение России может побудить Китай предпринять аналогичные действия против Тайваня, поддерживает Украину.