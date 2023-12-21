"Качество замены неудовлетворительное": в WSJ рассказали о проблемах с мобилизацией в Украине

По словам журналистов, ослабление поддержки со стороны Запада омрачает настроение среди украинцев и делает боевые действия на передовой более устрашающими.

В Украине продолжается мобилизация, которая сталкивается с большим количеством проблем. Часто в армию призывают мужчин, которые не способны вынести все физические трудности войны. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, Украине необходимо восстановить свою армию. Пехота, на которую приходится основная тяжесть боев, несет самые тяжелые потери, по сравнению с другими родами войск. Поэтому хронически испытывает нехватку людей.

"Сочетание коррупции, льгот и политической осторожности защитило большую часть городского среднего класса Украины от необходимости сражаться в холодных и грязных окопах. На длинной линии фронта непропорционально большую долю призывников составляют мужчины среднего возраста", — сказано в материале.

Издание пишет, что солдаты-ветераны, воевавшие с 2022 года, а некоторые и с 2014 года, когда Россия впервые вторглась на восток Украины, выражают разочарование тем, что новобранцы часто уже пережили свой "расцвет физической формы".

"Качество замены неудовлетворительное. Это сельские ребята от 43 до 50 лет, иногда с проблемами со здоровьем", — рассказал журналистам опытный пехотинец.

Сообщается, что на нынешнем этапе войны на истощение особенно сложно найти желающих рекрутироваться в пехоту. Ослабление поддержки Украины со стороны Запада омрачает настроение среди украинцев и делает боевые действия на передовой более устрашающими. Кроме того, по словам журналистов, Россия вернула себе преимущество в артиллерийской огневой мощи, где в начале этого года у Украины был паритет.

"Печальные новости с фронта отбивают у граждан желание присоединиться", — сказал оператор БПЛА "Добро".

По его словам, в армии Украины есть командиры, которые предпочитают использовать еще советскую тактику лобовых атак. Из-за этого страх украинцев идти в армию усиливается.

Ранее в ВСУ объяснили, почему хотят призывать с 25-летнего возраста. По словам председателя совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, молодые люди быстрее смогут освоить современные технологии, а так же они могут повысить эффективность управления в армии.