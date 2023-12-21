В РФ начали вербовать воевавших в Украине "вагнеровцев" для отправки в Африку, — ISW

По словам аналитиков, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров стал "куратором" пока неопределенного руководства "Африканского корпуса".

Подразделение "Африканский корпус", которое находится под контролем Минобороны России, объявило набор бывших наемников ЧВК "Вагнер" для отправки в Африку. В первую очередь интерес проявляют к людям, которые воевали в Украине. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 20 декабря говорится, что замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров стал "куратором" пока неопределенного руководства "Африканского корпуса". В подразделении заявили, что в его состав входят бывшие боевые командиры элитных войск армии РФ, а также ЧВК. Предполагается, что речь идет о ЧВК "Редут".

Отмечается, что "Африканский корпус" — это инициатива Минобороны России по расширению российского присутствия на Ближнем Востоке и в Африке

По словам аналитиков, "Африканский корпус" предлагает "высокую зарплату" для новобранцев. В то же самое время, как уточнили в подразделении, к ним могут перевестись только кадровые военные, не принимающие участие в войне против Украины. Примечательно то, что из Росгвардии перевестись до завершения контракта нельзя.

Эксперты считают, что такое уточнение говорит о том, что рекламная кампания "Африканского корпуса" в первую очередь рассчитана на бывших наемников ЧВК "Вагнер", подписавших контракты с Министерством обороны России.

Сообщается, что "Африканский корпус" будет действовать на территории Мали, Нигера, Буркина-Фасо и других стран.

Напомним, аналитики сообщали, что РФ при помощи ЧВК "Вагнер" зарабатывает миллиарды на золоте из Африки. По данным группы Blood Gold Report, с начала вторжения Кремль стал богаче на 2,5 миллиарда долларов. При этом незаконный драгоценный метал закупают некоторые западные государства.