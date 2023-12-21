КНДР поставила в РФ более тысячи контейнеров с боеприпасами, – посол США

По словам посла США при НАТО Джулиан Смит, Пхеньян в обмен на боеприпасы хочет получить от России другие военные технологии — истребители, ракеты земля-воздух, бронетехника, оборудование для производства баллистических ракет и другие вооружения.

США обладает данными, подкрепленными снимками со спутников, указывающими на поставку Северной Кореей в Россию свыше тысячи контейнеров, содержащих боеприпасы. Об этом сообщил посол США при НАТО Джулиан Смит на брифинге.

"У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно поставила дополнительные вооружения в Россию для применения в войне против Украины. По нашей информации, КНДР передала РФ более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов", — заявил она.

По словам Смит, США настойчиво осуждает Северную Корею за передачу российским властям оружия, которое, без сомнения, предназначено для нападения на народ Украины, ее города, а также для участия в незаконной войне России.

Также было отмечено наличие спутниковых снимков, демонстрирующих перемещение указанных контейнеров из Северной Кореи в Россию посредством грузовых судов.

По ее утверждению, в Соединенных Штатах считают, что Пхеньян стремится обменять поставку боеприпасов на другие военные технологии от России. Возможно, в этом "списке желаемого" Пхеньян рассматривает получение истребителей, ракет земля-воздух, бронетехники, оборудования для производства баллистических ракет и прочего вооружения.

Смит подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат следить за развитием ситуации и выявлять любые попытки поставить в Россию вооружение.

Ранее, 14 ноября, Фокус писал о том, что КНДР получает от России в обмен на оружие. По мнению аналитика Шона Белла, военное сотрудничество Пхеньяна с Москвой придает смелости КНДР и может начать менять баланс между Северной и Южной Кореей.

12 ноября обозреватели Defence Express сообщили, что Северная Корея поставляет в Россию весь спектр своих артиллерийских боеприпасов, включая снаряды к ствольной артиллерии и ракет для систем залпового огня.