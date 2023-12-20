"Разрываются прямо в стволах пушек": РФ получает из КНДР некачественные снаряды, — Генштаб

Российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества из-за недостаточного количества боеприпасов собственного производства.

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Из-за ограниченного объема собственного производства боеприпасов российские военные вынуждены прибегать к использованию артиллерийских и минометных снарядов невысокого качества, предоставляемых Северной Кореей. Об этом сообщает Генеральній штаб ВСУ в Facebook.

"Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов окупантов", — говорится в сообщении.

Согласно отчетам, из-за низкого качества указанных боеприпасов не редки случаи их взрывов непосредственно в стволах артиллерийских орудий и минометов противника, что влечет потери в технике и личном составе вражеских войск.

В частности, подобные инциденты отмечены в войсках группировки "Днепр", где командующим является генерал Михаил Теплинский.

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