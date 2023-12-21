ВС РФ продвинулись возле Бахмута: в ISW рассказали, какие территории захватил враг (карта)

Бои продолжаются на северо-западном и юго-западном флангах Бахмута. По данным российского военкора, оккупанты увеличили темпы своих операций на севере от Клещиевки, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 20 декабря.

"Российские военные недавно осуществили незначительное подтвержденное продвижение к северу от Бахмута", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 19 декабря, оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Спорного, что в 25 километрах к северо-востоку от Бахмута. Также Министерство обороны России сообщило о том, что ВСУ якобы неудачно атаковали недалеко от села Пазено.

Аналитики отметили, что сообщалось, что якобы 20 декабря россияне продвинулись на запад от Бахмута, однако ISW не смог подтвердить изменения на линии фронта в этом районе. По сообщению российского военкора, ВС РФ продвинулись вдоль фронта шириной 530 метров и глубиной 170 метров на западе от Хромового и вдоль фронта шириной в три километра у Ивановского, однако аналитики не наблюдали видимого подтверждения этого.

По данным российских блогеров, часть российской бригады "Север-V" Добровольческого корпуса продвинулась на северо-запад от Бахмута в районе Богдановки, также российские военные продвинулись на юго-запад от города в районе Клещиевки и Курдюмовки.

Украинские и российские источники заявили, что бои продолжаются на северо-западном и юго-западном флангах Бахмута. Кроме этого, российский военкор утверждал, что ВС РФ увеличили темпы своих операций на севере от Клещиевки. Советник "ДНР" Ян Гагин утверждает, что украинские военные осуществили контратаки к западу от Бахмута.

Бахмутское направление

Напомним, 19 декабря военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские военные продолжают усиливать давление на позиции ВСУ в районе Бахмута Донецкой области. По его словам, враг планирует выйти на Часов Яр.

18 декабря начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что россияне на Бахмутском направлении сосредоточили около 62 тысяч военных. Он отметил, что оккупанты подтягивают резервы для пополнения потерь.