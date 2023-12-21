ВС РФ применили новую САУ "Коалиция-СВ" на фронте: ISW сообщил подробности (фото)

В России считают, что новая САУ призвала сделать "решающее значение" в российских контрбатарейных возможностях, рассказали аналитики. Дальность огня может составлять до 70 километров, если экипаж будет использовать активно-реактивные снаряды.

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать на фронте новую самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 20 декабря.

20 декабря российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российским военным, заявило, что ВС РФ начали использовать в Украине новую САУ "Коалиция-СВ". По информации собеседника росСМИ, САУ призвана оказать "решающее значение" в российских контрбатарейных возможностях.

В тот же день российский военкор сообщил, что "Коалиция-СВ" является первой российской артиллерийской системой, которая не уступает по дальности, точности и скорострельности 155-мм системам НАТО.

Аналитики добавили, что российские источники неоднократно жаловались на недостаточные контрбатарейные возможности на разных участках фронта.

САУ "Коалиция-СВ": что известно

"Коалиция-СВ" — российская 152-мм самоходная артиллерийская установка. Ее технические характеристики:

экипаж — три человека;

броня — стальная, катаная, противопульная;

дальность огня — 40 километров для обычного снаряда и 70 километров для активно-реактивного;

скорострельность — десять выстрелов в минуту;

боезапас — 70 снарядов.

САУ "Коалиция-СВ" Фото: ТАСС

Напомним, 20 декабря генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что в России разработали систему "Дафна". Она предназначена для украинских FPV-дронов и перекрывает их изображение с бортовой камеры.

В тот же день стало известно, что в РФ разработали новый беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Гранат". Он предназначен для поиска различных целей, проведения дополнительной разведки и нанесения ударов с помощью БПЛА.