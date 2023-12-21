"Исторческий момент": Данилов прокомментировал решение Японии о поставках оружия за границу

Япония не сможет передавать оружие воюющим странам, например Украине или Израилю, но это даст США больше возможностей для продолжения поставок Украине оружия собственного производства.

Поставка оружия, произведенного в Японии, за рубеж — это важное событие в истории. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Исторически так сложилось, что Япония после Второй мировой войны приняла внутреннее законодательство, запрещающее любой экспорт оружия японского производства. Сейчас происходит исторический момент, когда Япония будет возвращаться на этот рынок. Пока она законодательно решает, что японское оружие может быть в других странах мира", — отметил Данилов.

Согласно его высказыванию, активное участие Японии в развитии региональных институтов представляет собой значимый вклад, учитывая ее статус крупной промышленной страны.

Секретарь СНБО отметил, что Япония — высокоразвитая промышленная нация с значительным потенциалом. По его словам, ее участие в совместных инициативах по защите демократии будет вполне оправданным.

СМИ сообщили, что 22 декабря власти Японии пересмотрят инструкции по экспорту военной продукции, открывая возможность поставок собственного оружия за рубеж.

Прежде всего, речь идет о ракетах, предназначенных для зенитного комплекса Patriot. Планы Совета национальной безопасности Японии включают утверждение поставок этих ракет в США еще в текущем году.

Необходимо подчеркнуть, что Япония не сможет осуществлять передачу оружия в страны, участвующие в военных конфликтах, таких как Украина или Израиль. Однако это предоставит США дополнительные возможности для продолжения поставок украинским вооружениям собственного производства.

Ранее СМИ сообщали, что Европа не имеет достаточного промышленного потенциала, чтобы отразить нападение России. Немецко-итальянский военный эксперт Карстен Брейер заявил, что европейским странам остается надеяться, что в случае атаки РФ США не будут "заняты другой войной".