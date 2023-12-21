"Предстоит сделать выбор": Макрон пообещал оказать поддержку Украине

По словам президента Франции, союзникам в ближайшее время предстоит "сделать выбор в этой войне". Отдельно Макрон подчеркнул, что в Белый дом может вернуться Дональд Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал продолжить предоставление поддержки Украине с целью обеспечения ей наилучших условий для мирных переговоров с Российской Федерацией. Об этом он сказал в эфире телеканала France 5, передает France Info.

Макрон высказал мнение о том, что некоторые европейские страны проявляют сомнения в отношении оказываемой поддержки Киеву. Он также отметил возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Согласно высказыванию президента Франции, в ближайшие месяцы нам "предстоит сделать выбор в этой войне".

"Мы должны обеспечить, чтобы Россия не победила, что означает продолжение поддержки и усиление защиты Киева и его ключевых точек", – сказал Макрон.

Согласно заявлению президента Франции, основная цель заключается в обеспечении Украины возможности проведения мирных переговоров при оптимальных условиях. Президент также заверил, что Франция не покинет Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встречу в Париже в конце текущей недели с целью обсуждения вопроса начала переговоров о возможном вступлении Украины в Европейский союз.

А 30 ноября в Минобороны Франции заявили, что они увеличат поставки боеприпасов Украине.